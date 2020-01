Il capopolitico Luigi Di Maio, breve storia del primo leader (eletto) del Movimento 5 Stelle (Di mercoledì 22 gennaio 2020) «Sono stato eletto non per cambiare il M5s, ma per cambiare l’Italia e il Paese e aiutarlo a risorgere». 23 settembre 2017, Rimini. Luigi Di Maio sale sul palco della kermesse organizzata dal Movimento 5 Stelle. Sono appena stati diffusi i risultati delle primarie: Di Maio è diventato il primo capo politico del Movimento fondato nel 2009 da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio. 851 giorni. Due anni e mezzo. Tanto è durata la leadership di Di Maio, visto che oggi, come confermato da più fonti, dovrebbe annunciare le sue dimissioni. 851 giorni che hanno visto cambiare il M5s: una partenza in salita, il trionfo delle elezioni politiche, il primo governo con la Lega, il calo, nei sondaggi e nei voti, e poi ancora il secondo governo con il Pd e la fronda interna. L’esordio, un Movimento in crisi dopo le amministrative del 2017 Le elezioni amministrative del 2016 erano ... open.online

capopolitico Luigi Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : capopolitico Luigi