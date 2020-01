Il Burkina Faso è in emergenza umanitaria (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Burkina Faso, la “terra degli uomini integri”, come volle chiamarsi all’epoca della sua indipendenza. Un paese a lungo immune o toccato solo marginalmente dai conflitti che investono l’area del Sahel, laico e multiconfessionale, con una lunga tradizione di convivenza pacifica tra le etnie e i gruppi religiosi presenti al suo interno. Un Paese accogliente, che ospita una vasta comunità internazionale, tra cui molti italiani, e molte organizzazioni impegnate in progetti di cooperazione allo sviluppo. Questa descrizione, ancora sostanzialmente valida un anno fa, è oggi messa drammaticamente in discussione dall’aumento della violenza e delle violazioni dei diritti umani che hanno trasformato il Burkina Faso in un Paese in emergenza. Nel Global Humanitarian Overview, il documento di Ocha, che fissa i bisogni umanitari per il 2020, il Burkina Faso scala posizioni con una richiesta di fondi in ... ilfattoquotidiano

