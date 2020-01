Il boss Antonio Lo Russo inviava pizzini agli affiliati dal carcere, arrestato poliziotto (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Un agente della Polizia Penitenziaria, in servizio nel carcere de L'Aquila, è stato arrestato dalla Dia: è accusato di avere fatto da tramite per il clan Lo Russo, consegnando i pizzini del boss detenuto Antonio Lo Russo agli affiliati e facendo arrivare in cella le risposte, in modo da consentire al reggente dei "Capitoni" di guidare il clan malgrado fosse sottoposto al regime del 41bis. fanpage

RivieccioNicola : RT @NotizieFrance: Delirio e violenza delle baby-gang al Borgo di Sant’Antonio Abate. Borrelli: “Ragazzini alla stregua dei boss. La camor… - lightmoon972 : RT @NotizieFrance: Delirio e violenza delle baby-gang al Borgo di Sant’Antonio Abate. Borrelli: “Ragazzini alla stregua dei boss. La camor… - NotizieFrance : Delirio e violenza delle baby-gang al Borgo di Sant’Antonio Abate. Borrelli: “Ragazzini alla stregua dei boss. La… -