Ibiza-Barcellona, Coppa del Re: news, pronostico, formazioni (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Ibiza – Barcellona mercoledì ore 19:00 Dopo la vittoria di domenica al Camp Nou contro il Granada, la prima con Quique Setién allenatore, il Barcellona giocherà oggi per la prima volta in questa edizione della Coppa del Re. La comincia dai sedicesimi di finale, dopo aver preso parte alla SuperCoppa di Spagna due settimane fa in Arabia Saudita insieme al Real Madrid, all’Atletico e al Valencia. Il Barcellona affronterà una squadra di terza categoria, l’Ibiza, che nei turni precedenti ha eliminato una squadra di pari livello, il Pontevedra, e una squadra di livello superiore, l’Albacete ai calci di rigore. È chiaramente un avversario abbordabilissimo anche per le riserve del Barcellona, ma le condizioni meteorologiche avverse previste al Can Misses richiedono un po’ di attenzione soprattutto nella gestione delle risorse da parte di Setién. Sabato ... ilveggente

