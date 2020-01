I pronostici sportivi di oggi, mercoledì 22 gennaio (Di mercoledì 22 gennaio 2020) I pronostici di mercoledì 22 gennaio: c’è il secondo quarto di finale di Coppa Italia tra Juventus e Roma, altre tre partite di Premier League e la seconda semifinale di Coupe de la Ligue, competizione che a partire dall’anno prossimo verrà sospesa. Juventus e Roma si sono affrontate pochi giorni fa in campionato anche se a campi invertiti rispetto a stasera. Allo stadio “Olimpico” ha vinto la Juventus con il risultato di 2-1, mettendo subito in discesa la partita segnando due gol nei primi minuti di gioco. Sarri ha detto che la Roma è più pericolosa quando gioca in trasferta, lo confermano numeri e statistiche. La Roma in effetti ha le carte in regola per mettere in difficoltà la difesa della Juventus, che in stagione ha avuto parecchi passaggi a vuoto ma l’assenza di Dzeko per squalifica e i tanti infortuni (Pastore, Perotti, Mkhitaryan, Antonucci e Zaniolo) ... ilveggente

ilveggente_it : I pronostici di lunedì 20 gennaio: ci sono i posticipi di Serie A e Serie B più altre partite di campionati minori… - ilveggente_it : I pronostici di domenica 19 gennaio: ci sono partite di Serie A, B, Liga, Premier League, Bundesliga, Eredivisie e… - pronosticifree : #Pronostici Sab 18 Gen 20 FREE -50 % Miglior Prezzo Di sempre Indicato per sportivi adulti BSN DNA Creatina M… -