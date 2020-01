I nuovi originali digitali delle opere d’arte: musei al futuro (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Milano, 22 ge. (askanews) – Il “Musico” di Leonardo Da Vinci della Pinacoteca Ambrosiana di Milano è tra le opere in mostra al Louvre di Parigi per la grande esposizione sul genio italiano. Ma nel museo milanese è comunque possibile ammirare, nella sala che ospita anche il Codice Atlantico, il “nuovo originale digitale”, ossia una versione su file del dipinto che ne riproduce alla perfezione ogni elemento, dell’opera di Leonardo. Un progetto portato avanti dall’associazione Save The Artistic Heritage, che promuove l’arte italiana attraverso la creazione e l’esposizione di questi nuovi originali brevettati e ad alta tecnologia, chiamati Daw. “L’obiettivo – ha detto ad askanews Federica Pesce di Save The Artistic Heritage – è quello di diffondere queste opere in tutto il mondo e poter organizzare delle mostre, ... notizie

