I migranti accolti in Italia? Vivono come schiavi (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Francesca Bernasconi Di notte dormono nelle baracche, in condizioni igienico-sanitarie pessime, senza acqua e con difficoltà di accesso alle cure mediche Vivono in aree dismesse, senza acqua potaile e in pessime condizioni igieniche. Di giorno lavorano nei campi, dove raccolgono frutta e ortaggi. E la notte tornano alle loro baraccapoli. È questa la condizione, resa nota da Medici senza frontiere, in cui si sono ritrovati numerosi migranti, in Basilicata. Lo studio di Medici senza frontiere Secondo il rapporto Vite a giornata. Precarietà ed esclusione nelle campagne lucane, di Medici senza frontiere, circa 2mila braccianti migranti in Basilicata Vivono in condizioni precarie, alloggiando in baraccopoli fatiscenti, in condizioni igienico-sanitarie pessime e in uno stato di esclusione. Spesso, dopo aver percorso un viaggio lungo e faticoso, rischiando di morire in mare, i ... ilgiornale

