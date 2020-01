Hockey pista, Bassano manda ko Lodi. Forte dei Marmi nuova capolista (Di giovedì 23 gennaio 2020) Nella diciassettesima giornata del Campionato Italiano di Hockey pista, disputatosi mercoledì per via della parentesi europa dell’ultimo fine settimana è successo praticamente di tutto. La parola d’ordine nei palazzetti del Bel Paese è stata solo una: ribaltoni. Colpi di scena e risultati inattesi non sono infatti mancati, cosa questa che ha partorito una nuova capoclassifica in cima alla graduatoria: il Forte dei Marmi. I toscani infatti vincendo 3-4 in casa del Monza, grazie alle firme di Ambrosio, Motaran, Casas e Maremmani, hanno superato il Lodi che invece è caduto inaspettatamente per 3-1 sulla pista di un redivivo Bassano, trascinato dalle magie di Crespo (tripletta per lui). Alle spalle del duo di testa – diversamente – si attestano Trissino, Breganze e Valdagno capaci di fare risultato rispettivamente contro Follonica (4-1), Montebello (2-4 in trasferta, ... oasport

