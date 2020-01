Hockey ghiaccio, Olimpiadi Giovanili Losanna 2020: la Russia strapazza gli Stati Uniti e si aggiudica l’oro nel torneo maschile (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Si è concluso il torneo maschile di Hockey ghiaccio delle Olimpiadi Giovanili Invernali di Losanna (Svizzera) 2020. La medaglia d’oro è andata alla Russia, che in finale ha superato gli Stati Uniti con il netto punteggio di 4-0. Il bronzo, invece, è andato al Canada che ha piegato la Finlandia per 4-2. I russi mettono sin da subito in chiaro le cose, passando in vantaggio al minuto 01:59 grazie ad una situazione di powerplay sfruttata da Matvei Michkov su assist di Ilya Kvochko e Ivan Miroshnichenko. Il raddoppio arriva al 15′ e porta ancora la firma di Michkov, nuovamente imbeccato da Miroshnichenko. Passano poco più di cinque minuti del secondo periodo e i russi realizzano pure la terza rete con Ruslan Gazizov, lanciato da Michkov e Artyom Duda. Chiude le marcature il definitivo 4-0 di Vyacheslav Malov, servito da Adel Safin e Danil Grigoriev, a 10 minuti dalla fine della ... oasport

ItaliaTeam_it : Tre medaglie #ItaliaTeam a #Lausanne2020 nell'hockey 3 contro 3 a nazionalità miste! ?? ?? Alessandro Segafredo ?? E… - brn_killers : @tomasonidiego @Enrico8_7 L'agorà, il palazzo del ghiaccio. Dove gioca l'hockey - LSportCH : HC Lugano vs SC Rapperswil-Jona Lakers 2-1 – Resoconto, statistiche e riflessi filmati! -