Hideo Kojima realizza il suo tablet personalizzato per creare disegni e scrivere (Di mercoledì 22 gennaio 2020) La creatività del celebre Hideo Kojima sembra proprio non avere limiti! Infatti, lo sviluppatore ha ora realizzato il suo personale tablet pensato per scrivere e creare disegni.Kojima-san ha mostrato il particolare dispositivo in alcune immagini su Twitter. E dalle immagini possiamo notare i particolari del tablet.Vediamo l'alloggiamento per la penna sulla parte superiore, mentre sul retro è presente lo slogan "From Sapiens to Ludens" con la mascotte di Kojima Productions.Leggi altro... eurogamer

