Heather Parisi e il virus cinese: “Siamo pronti a tutto” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il virus cinese, sta diventando un caso mondiale. Il nuovo bilancio fornito dalle autorità sanitarie locali parla di 9 morti e centinaia di persone colpite. E anche l’Europa ha alzato la guardia sul nuovo coronavirus. Mentre gli scienziati Usa fanno sapere di essere al lavoro sul vaccino, l’Oms convoca un comitato d’emergenza. E in Oriente, dalla Cina, alla Corea, alla Thailandia, chiudono le frontiere e prendono tutte le possibili misure precauzionali. Anche Heather Parisi, che da anni vive ad Hong Kong, racconta dal suo profilo Instagram la paura che stanno vivendo. L’ex showgirl ha postato una foto insieme ai figli, per strada ma con il viso coperta dalle mascherine e scritto a commento: pronti a tutto !!! C’è molta preoccupazione per il coronavirus che si sta diffondendo in Cina. A Hong Kong sono stati individuati 118 casi sospetti di cui 88 sono stati ... dilei

