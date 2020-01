Hearthstone: il Capitolo 1 de Il Risveglio di Galakrond è ora disponibile (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Arrivano ottime notizie per i numerosi giocatori di Hearthstone: l'ultima avventura per giocatore singolo dell'Anno del Drago è qui!Attraverso un comunicato stampa ufficiale di Blizzard, apprendiamo che il Capitolo 1 de Il Risveglio di Galakrond è ora disponibile.Ne Il Risveglio di Galakrond vivrete la storia dell'Arcicattivo Rafaam da entrambi i punti di vista, affrontando due avventure in una.Leggi altro... eurogamer

