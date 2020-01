Gwyneth Paltrow: una vagina gigante per promuovere la sua serie Netflix (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Per l'evento di presentazione di The Goop Lab, la serie Netflix dedicata alla sua azienda, Gwyneth Paltrow ha voluto una vagina gigante fatta di fiori come scenografia. Gwyneth Paltrow è letteralmente uscita da una vagina gigante durante la presentazione di The Goop Lab, serie Netflix dedicata all'azienda da lei fondata, che arriverà sulla piattaforma con i 6 episodi a partire dal 24 gennaio. Attraverso il blog e il sito di Goop, il lifestyle brand fondato da Gwyneth Paltrow nel 2008, sono stati via via pubblicizzati i bagni di vapore per la vagina, uova di giada per il benessere della vagina, candele che odorano come la vagina della fondatrice. Insomma, se la vagina è al centro dell'interesse di Goop, tutto sommato non sorprende che, per l'anteprima stampa a ... movieplayer

