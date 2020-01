Gwyneth Paltrow scatenata, dopo la candela osè arriva la "vagina gigante" - (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Sandra Rondini Per lanciare la serie tv Netflix dedicata ai suoi controversi workshop, tra orgasmi di gruppo ed esorcisimo, la diva ha posato davanti a una grande vagina realizzata con migliaia di fiori dopo l'incredibile successo della sua candela dal nome "L'odore della mia vagina", venduta sull'e-commerce di Goop a 75 dollari ed andata esaurita in poche ore, con liste d'attesa per migliaia di altri clienti pronti a tutto per aggiudicarsi l'iconico feticcio, Gwyneth Paltrow si è mantenuta in tema per festeggiare la messa in onda da ieri su Netflix della serie tv "Goop Lab", con puntate tematiche dedicate a quanto avviene nei workshop organizzati dall'attrice-guru al costo di migliaia di dollari a persona. Tra orgasmi di gruppo e persino esorcismi, la serie promette di far discutere per le stravaganti trovate new age mai supportate da riscontri scientifici. Ma poco importa. ... ilgiornale

