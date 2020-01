Guidonia, l’eredità dell’ex sindaco condannato: quartiere residenziale al posto di scuole e giardini. Il ricorso: “Lì vincoli archeologici” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) L’ennesimo nuovo quartiere dell’hinterland di Roma. Autorizzato, questa volta, nonostante la presenza di almeno 14 vincoli archeologici. E pensare che lì, secondo il piano regolatore originale, al posto dei palazzi sarebbe dovuto sorgere il Parco Termale Tiburtino, con scuole, impianti sportivi e giardini. Siamo a Guidonia Montecelio, popoloso comune (100mila abitanti, il terzo nel Lazio) a una ventina di chilometri a nord est della Capitale, governato fino al 2017 dal sindaco di Forza Italia, Eligio Rubeis, arrestato nel 2015 per corruzione e condannato in primo grado nel 2019 a 4 anni e 6 mesi. Sotto accusa è finita la convenzione urbanistica stipulata proprio dalla giunta Rubeis, nel 2016, con il “Consorzio F6”, composto dalla Vici srl di Tullio Ludovici e, soprattutto, dalla D’Este Immobiliare srl di proprietà del “re delle Acque Albule”, Bartolomeo Terranova, imprenditore molto ... ilfattoquotidiano

