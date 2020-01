Gualtieri tira dritto sulla webtax: «Senza accordo globale, in Italia scatta dal 2021» (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri parlando con i giornalisti a Davos a margine del World Economic Forum, sul tema dei dazi chiarisce che «l’Italia punta a un accordo globale per la webtax, ma in asSenza di questo accordo scatterà la tassazione Italiana a partire dal febbraio 2021». Gli Stati Uniti sono tornati a minacciare dazi al 25% sulle auto europee, con Trump che ha promesso «misure dolorose». E Francia e la Gran Bretagna, in risposta, si sono dichiarate pronte a tirare dritto sulla web tax per tassare i maxi-utili delle big tech americane. Gualtiere, sulla stessa linea, chiarisce che il nostro Paese, per quanto riguarda la tassazione dei colossi del web, «lavora anzitutto per una soluzione globale, cioè per un sistema di tassazione a livello internazionale che consenta di evitare lo spostamento artificiale dei profitti fuori da dove ... open.online

