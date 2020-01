Greta a Davos: “Solo 8 anni per cambiare rotta” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Greta Thunberg ospite del Forum economico mondiale al via oggi a Davos: “Ogni frazione di grado è importante, bisogna contenere aumenti entro i prossimi 8 anni”. di Giulia Filpi - Agenzia DIRE (Foto di agenzia Dire) “Ogni frazione di grado è importante. Dall'estate scorsa, ho ripetuto questi numeri ogni volta, in quasi ogni discorso. Ma onestamente non credo di aver visto un solo media, una sola persona potente comunicarli. So che non volete raccontarli, so che non volete parlarne, ma io (...) - Ambiente / Clima, Ambiente, , Greta Thunberg, emergenza climatica feedproxy.google

