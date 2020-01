Grecia, una donna eletta presidente della Repubblica: è la prima volta per il Paese (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Per la prima volta nella storia, Grecia ha eletto una donna presidente della Repubblica. Ekaterini Sakellaropoulou ha ottenuto il via libera del parlamento dopo aver ricevuto il sostegno dei pariti. È stata eletta con una larghissima maggioranza, raccogliendo al primo scrutinio 261 voti su 300. “È giunto il momento per la Grecia di aprirsi al futuro”, aveva dichiarato il primo ministro Kyriakos Mitsotakis all’inizio del mese, presentando il nome di Sakellaropoulou per il voto parlamentare. Ekaterini Sakellaropoulou, 63 anni, giudice, da quattro anni è a capo del massimo tribunale amministrativo della Grecia. Aveva già fatto la storia quando era diventata la prima donna a occupare quel ruolo nel Consiglio di Stato. L'articolo Grecia, una donna eletta presidente della Repubblica: è la prima volta per il Paese proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

