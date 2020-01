Grecia: eletta la prima presidente donna, Katerina Sakellaropoulou (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Grecia, eletta la prima presidente donna: chi è Katerina Sakellaropoulou Katerina Sakellaropoulou è la prima presidente donna della Grecia: ecco chi è il nuovo Capo dello Stato ellenico. prima donna presidente del Consiglio di Stato, il massimo tribunale amministrativo greco, Katerina Sakellaropoulou ha ottenuto il via libera del Parlamento alla sua candidatura, che era stata avanzata dal premier Kyriakos Mitsotakis. Sakellaropoulou succede al presidente uscente Prokopīs Paulopoulos. Alla votazione hanno partecipato 261 deputati sui 294 presenti. Il maggior partito di opposizione, Syriza, ha votato insieme alla maggioranza conservatrice di Nea Dimokratia, così come i socialisti di Kinal. Il giuramento della nuova presidente della Repubblica avverrà il prossimo 13 marzo, così come comunicato dal presidente del parlamento Costas Tassoulas, mentre il suo mandato durerà sino al 2025. Il ... tpi

