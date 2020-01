Grecia: chi è Katerina Sakellaropoulou, prima donna presidente della repubblica (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Un evento storico per la Grecia. Katerina Sakellaropoulou è la prima donna ad essere eletta presidente della repubblica. Ex giudice e presidente del Consiglio di Stato (anche in quest’ultimo caso prima donna a ricoprire l’incarico) Katerina Sakellaropoulou, 63 anni, ha ricevuto un consenso bipartisan. Hanno votato per lei 261 membri del parlamento greco su 300, da quelli di Nuova Democrazia, partito di centrodestra, a quelli di KINAL e di Syriza, il partito dell’ex primo ministro Alexis Tsipras, entrambi dello schieramento di sinistra. Chi è Katerina Sakellaropoulou Katerina Sakellaropoulou prende il posto che dal 2015 era di Prokopis Paulopoulos. Da sempre per i diritti umani nella sua professione di avvocato, superare le barriere di genere non è una novità per il presidente eletto. Fu la prima donna a servire come presidente del Consiglio di Stato, il principale tribunale ... urbanpost

