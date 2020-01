Grandi opere Toscana: Rossi sostiene nomina commissari, comitati contestano il Governatore (Di giovedì 23 gennaio 2020) L'idea di un commissario speciale per ciascuna delle opere in cui si registrano ritardi potrebbe essere utile, penso ad esempio alla realizzazione della darsena Europa e al corridoio tirrenico in Toscana, o ad altre opere che sono da troppo tempo ferme, dice Rossi firenzepost

FirenzePost : Grandi opere Toscana: Rossi sostiene nomina commissari, comitati contestano il Governatore - ElisabettaPapa5 : @BBiriciki @meitalyizhaki1 Dovete continuare a fare ancora altre sop opere siete grandi insieme - AgenziaMalgeri : Che cosa lega un mappamondo del 1513, le opere dei Maya, degli Atzechi, degli Incas e le monumentali costruzioni eg… -