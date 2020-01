Grande Fratello Vip: nuova frecciatina di Sonia Pattarino all’ex fidanzato Ivan Gonzalez (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Sonia Pattarino ha lanciato un’altra sottile frecciatina al suo ex fidanzato Ivan Gonzalez, concorrente del Grande Fratello Vip Grande Fratello Vip: Ivan ha deciso di non parlare di Sonia Il pubblico affezionato a Uomini e Donne è rimasto davvero sorpreso dal comportamento di Ivan Gonzalez. Il modello spagnolo è uno dei concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip e nel video di presentazione ha detto che le donne lo scelgono sempre ma lui non ha ancora scelto nessuna. Le sue parole vanno contro alla sua esperienza televisiva a Uomini e Donne. Infatti, Ivan ha fatto il tronista e alla fine ha deciso di scegliere Sonia Pattarino. Con lei ha avuto una relazione di sette mesi. Dai social sembrava che fossero molto uniti, che la loro storia fosse passionale e anche molto seria dal momento che lei stava spesso a Madrid e aveva iniziato un corso di spagnolo. Tuttavia, ben ... kontrokultura

trash_italiano : Ogni tanto mi fermo a pensare a quanto sia bella la sigla del Grande Fratello. #GFVIP - MediasetPlay : Clizia Icorvaia svela i suoi sentimenti... Ivan Gonzalez non corrisponde in alcun modo al prototipo del suo uomo id… - berlusconi : ???? Grande fratello fiscale? Sono inutili vessazioni nei confronti dei cittadini, trattati come sudditi, per i quali… -