Grande Fratello Vip: Ivan Gonzalez dice quello che pensa davvero di Natalia e Sonia (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Qualche giorno fa Natalia Paragoni ha duramente attaccato Ivan Gonzalez sui social. La ragazza si è detta felice di essere scappata dal tronista spagnolo. Il Toro di Siviglia ieri pomeriggio si è chiuso in sauna con Andrea Denver e gli ha svelato che non era molto preso da Natalia, per alcune cose che gli hanno riferito. “Se mi piaceva quella che non ho scelto? Diciamo un nì. Comunque sapevo un po’ di cose di lei. Mi piaceva esteticamente, ma non mi piaceva come persona. Lei abitava a Milano e mi hanno detto qualcosa di lei”. Qualcuno gli dica che Natalia non è la “ragazza che non è stata scelta“, ma che è stata proprio lei a mollarlo durante la puntata serale di Uomini e Donne. Il gieffino ha anche parlato di Sonia Pattarino e in questo caso ha detto che la loro storia è finita perché nessuno dei due era realmente coinvolto. “Ho scelto una brava ... bitchyf

trash_italiano : Ogni tanto mi fermo a pensare a quanto sia bella la sigla del Grande Fratello. #GFVIP - trash_italiano : #GFVIP 4: Rita Rusic beccata in un momento hot durante la notte - VIDEO VM18 - berlusconi : ???? Grande fratello fiscale? Sono inutili vessazioni nei confronti dei cittadini, trattati come sudditi, per i quali… -