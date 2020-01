Grande Fratello Vip, ex gieffina famosa fa un appello agli autori: “Voglio rientrare come concorrente!” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini continua imperterrito senza sosta (venerdì andrà in onda la sesta puntata) e contattata da RTL 10.5 ViaRadio, Carmen Di Pietro ha fatto una curiosa richiesta agli autori del reality show: “Fatemi tornare al GF Vip per favore, voglio rientrare come concorrente!“. Carmen Di Pietro è stata fra le protagoniste della seconda edizione del Grande Fratello Vip, dove è rimasta solo tre settimane perdendo al televoto contro Daniele Bossari, che uscì vincitore di quella edizione. Tuttavia, nonostante sia rimasta nella Casa solo 21 giorni, ci ha regalato numerose perle trash. Che sia la volta buona di qualche grandioso come back in quella casa? Visualizza questo post su Instagram #Carmelina #carmelatonto #carmendipietro Un post condiviso da Carmen di Pietro (@carmendipietroofficial) in data: ... bitchyf

