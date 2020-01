Grande Fratello Vip 2020: il water sporco manda su tutte le furie Licia Nunez (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Giallo al Grande Fratello Vip 2020, dove Clizia Incorvaia e Licia Nunez si mettono sulle tracce del coinquilino sozzone che ha lasciato il water sporco. Al Grande Fratello Vip 2020 scoppia il caso del water sporco, che ha fatto parecchio arrabbiare Licia Nunez, colei che l'ha scoperto entrando nel bagno e trovandolo coperto di escrementi. Da lì lo sfogo: "si può litigare per le nomination, ma quello che ho visto è una cosa veramente brutta". Sono le 3.30 mentre l'Italia dorme, ma nella Casa del Grande Fratello si apre la caccia a chi l'ha fatta sul water. Clizia Incorvaia raggiunge Pago e Adriana Volpe e racconta concitata che "Licia è arrabbiatissima perché il water è ricoperto da pipì ed escrementi, lo ha visto anche Andrea ... movieplayer

trash_italiano : Ogni tanto mi fermo a pensare a quanto sia bella la sigla del Grande Fratello. #GFVIP - GianlucaVasto : Su #luigidimaio Luigi ho scritto in FB qui voglio fare un grande in bocca al lupo ad un altro 'fratello',… - MediasetPlay : Clizia Icorvaia svela i suoi sentimenti... Ivan Gonzalez non corrisponde in alcun modo al prototipo del suo uomo id… -