Grande Fratello Vip 2020 bagno gate | Chi ha sporcato il water? (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Grande Fratello Vip 2020, scoppia il bagno gate: nella notte, qualcuno sporca il water con i propri bisogni, ma viene immediatamente scoperto. Nella casa del Grande Fratello Vip 2020, il bagno è da sempre un grandissimo problema soprattutto quando le persone che devono condividerle sono davvero tante. Ne sanno qualcosa gli attuali inquilini della casa … L'articolo Grande Fratello Vip 2020 bagno gate Chi ha sporcato il water? è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

trash_italiano : Ogni tanto mi fermo a pensare a quanto sia bella la sigla del Grande Fratello. #GFVIP - MediasetPlay : Clizia Icorvaia svela i suoi sentimenti... Ivan Gonzalez non corrisponde in alcun modo al prototipo del suo uomo id… - berlusconi : ???? Grande fratello fiscale? Sono inutili vessazioni nei confronti dei cittadini, trattati come sudditi, per i quali… -