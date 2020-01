Golf, tanta Italia al via nel Dubai Desert Classic 2020. Westwood a caccia del bis (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Lo European Tour 2020 vola verso il Dubai Desert Classic. Da quando nel 2015 è stato spostato in successione all’Abu Dhabi HSBC Golf Championship nel programma del circuito i due eventi sono diventati gemelli e solitamente i grandi protagonisti della settimana precedente restano i principali indiziati per fare bene anche in quella successiva. I campi di Abu Dhabi e Dubai sono infatti molto simili, dei par 72 abbastanza semplici da gestire quando non c’è vento e quindi dove gli score necessari per puntare al bersaglio grosso sono molto bassi. In quest’ottica i favoriti all’Emirates Golf Club restano dunque più o meno gli stessi che si sono giocati il successo la settimana scorsa. L’inglese Lee Westwood è reduce dal 25esimo successo sul Tour della carriera e proverà subito ad alzare ulteriormente questa statistica, affiancato dal connazionale Tommy Fleetwood ... oasport

