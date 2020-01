Gli islamisti dominano le periferie francesi (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Interi quartieri delle periferie francesi sarebbero in mano agli islamisti. È quanto emerge da un documento riservato inviato dal Ministro dell’Interno transalpino, Cristophe Castaner, ai vari prefetti, con la richiesta di convocare al più presto i gruppi di valutazione dei vari dipartimenti. Il Dgsi, l’intelligence interna francese, ha mappato almeno 150 banlieue che sarebbero attualmente in mano all’islam radicale. Non sono coinvolte soltanto le principali città come Parigi, Lione, Marsiglia e Tolosa, ma anche quelle più piccole dove in precedenza non venivano segnalate derive radicali, un segnale chiaro che indica un fenomeno in espansione. Del resto, già quindici anni fa, le autorità francesi erano al corrente della drammatica situazione nelle periferie, con una lista di circa 750 zone classificate come “sensibili” alla delinquenza e al degrado. ... it.insideover

RoccoOriginal : RT @ImolaOggi: ????Nigeria: decapitato il reverendo Andimi. I Cristiani sono carne da macello per gli islamisti, che hanno anche diffuso il v… - saldiacono71 : RT @dantegiumanini: Grazie alla politica imperialista della Francia , che ha un problema , lo stato islamico nello stato francese . Specchi… - giek2 : RT @AdryWebber: #Nigeria, decapitato Andimi La morte del reverendo, le ossa fratturate del seminarista, il massacro dei ragazzi di Gora-Gan… -