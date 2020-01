‘Gli anolotti di patata…’: Naike Rivelli si supera, impasta la farina col lato B nudo [FOTO] (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Le provocazioni social di Naike Rivelli E’ innegabile che a Naike Rivelli manca la fantasia. Infatti la 45enne trova sempre il modo per arrivare dritta al suo obbiettivo. Settimana fa la modella condivideva un post dove metteva a paragone due donne: una vestita e una nuda mentre danno un messaggio. La prima riceve una bassissima percentuale d’attenzione da parte degli uomini, mentre nella seconda una percentuale vicina al cento. Per quale ragione fece quell’esperimento? La figlia di Ornella Muti disse che se uno vuol far arrivare una notizia o se simili nel minor tempo possibile basta associarvi l’immagine di nudo. La figlia di Ornella Muti e il particolare impasto degli agnolotti Di recente Naike Rivelli si è davvero superata, infatti oltre alla video-ricetta della polenta fritta in biancheria intima, prima ne aveva realizzata un’altra più provocante. La ... kontrokultura

KontroKulturaa : 'Gli anolotti di patata...': Naike Rivelli si supera, impasta la farina col lato B nudo [FOTO] - - CarloRubio7 : @isabellaisola3 @fabrizio_sn La faccia della Morani che non può dare del razzista mi ha fatto sputare gli anolotti… -