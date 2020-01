Giovanni Terzi; età, carriera, compagna, vita privata (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Figlio del giornalista e vicedirettore del Corriere della Sera Antonio Giovanni Battista Terzi, Giovanni Terzi, attuale compagno di Simona Ventura, nasce a Milano nel 1964, e a sua volta segue le orme del padre diventando scrittore, giornalista ma anche conduttore per la tv.Negli anni, si è anche dedicato alla politica, e in particolar modo a gestire gli interessi della sua città. Nella giunta Moratti, infatti, Giovanni Terzi ottenne il ruolo di Assessore, per le Attività produttive nel comune di Milano.Da qualche mese a questa parte, Terzi è tornato in tv in veste di intervistato. Ad attirare particolarmente l'interesse dei telespettatori, la sua relazione con Simona Ventura, con la quale fa coppia fissa da diverso tempo e con la quale starebbe già pensando anche al matrimonio.Giovanni Terzi; età, carriera, compagna, vita privata 22 ... blogo

soloversacexme : RT @Mattiabuonocore: Simona Ventura e Giovanni Terzi domani da Chiambretti #CR4 - Luca_zone : RT @Mattiabuonocore: Simona Ventura e Giovanni Terzi domani da Chiambretti #CR4 - Mattiabuonocore : Simona Ventura e Giovanni Terzi domani da Chiambretti #CR4 -