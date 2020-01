Giornata della memoria | i libri da leggere per ricordare le vittime della Shoah

NarteA presenta la Giornata della Memoria alla Galleria Borbonica : Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Sabato 25 gennaio (ore 19 e 20.15), in occasione della giornata Mondiale della Memoria, NarteA propone presso la Galleria Borbonica (ingresso da vico del Grottone, 4) la visita guidata teatralizzata “E il sole si spense. Shoah: la voce della Memoria“, scritta e diretta da Febo Quercia. L’evento di NarteA dedicato alla tragedia dell’Olocausto e ideato con la volontà di far conoscere un luogo di Napoli ...

Premier League - la classifica e il programma della Giornata 24 : Premier League, la classifica e il programma della giornata 24 La Premier League ritorna con il turno infrasettimanale della giornata numero 24. Diamo quindi un’occhiata alla classifica aggiornata alle ultime partite disputate. Tutti gli articoli di Premier League del Termometro Sportivo In prima posizione nella classifica di Premier League troviamo Liverpool, che continua la sua cavalcata verso il record. Con 21 vittorie e un ...

Calcio femminile - le migliori italiane della dodicesima Giornata di Serie A : Bonetti un’ira di Dio - Girelli segna sempre : È tempo di valutazioni per quanto concerne il 12° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2019-2020. Andiamo ad indicare quali sono state le migliori azzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. TATIANA Bonetti (FIORENTINA) – Tre gol in una partita non sono cosa da poco e, alle qualità realizzative chiare, la guizzante calciatrice viola abbina tecnica e visione di gioco. ...

Volley femminile - le migliori italiane della 15ma Giornata di A1. Lubian - Squarcini e Fahr : giovani centrali crescono : Si colora ancora una volta di azzurro la 15ma giornata del campionato di serie A1 di Volley femminile. Tante le italiane protagoniste, molte delle quali sono nel mirino di Davide Mazzanti in vista dell’avventura olimpica. Buone notizie, dunque, per la Nazionale e per i club che hanno investito sulle potenziali azzurre. Ecco le migliori italiane del 15mo turno. LE migliori italiane della 15ma giornata DI SERIE A1 CRISTINA CHIRICHELLA: Una ...

Giornata della Memoria - la Segre incontra gli studenti di Milano al Teatro degli Arcimboldi. “Rinunciando all’odio e alla vendetta sono diventata una donna libera” : “Mi ero nutrita di odio e di vendetta. Sognavo la vendetta, quando il mio carceriere buttò la pistola ai miei piedi, io la vidi e pensai ‘Adesso lo uccido’. Mi sembrava il giusto finale di quello che avevo sofferto. Fu un attimo irripetibile. Ma capii che non avrei mai potuto uccidere nessuno. Non raccolsi quella pistola, da quel momento sono diventata quella donna libera, quella donna di pace che sono anche adesso”. Si è ...

Basket femminile - le migliori italiane della quindicesima Giornata di A1. Trimboli show con Empoli - decisive Tassinari e Dotto : Si è disputato nel weekend il quindicesimo turno del massimo campionato femminile di Basket e il risultato più clamoroso è stato sicuramente il successo della Virtus Bologna sulla prima della classe Ragusa. Un successo di misura per le emiliane, penultime in classifica, dove a mettersi in mostra è stata l’americana Harrison, autrice di 30 punti e 12 rimbalzi, ma da evidenziare anche l’apporto fondamentale di Elisabetta Tassinari, che con 10 ...

Giornata della Memoria 2020 : ecco tutti gli eventi e le iniziative in Italia : Giornata della Memoria 2020: ecco tutti gli eventi e le iniziative in Italia Ogni anno il 27 gennaio viene celebrata la Giornata della Memoria, una ricorrenza internazionale per commemorare le vittime dell’Olocausto. Tra il 1933 e il 1945 furono circa 15-17 milioni le vittime delle orrende barbarie naziste, tra questi 5-6 milioni di ebrei europei. Quest’anno si tratta di una ricorrenza particolare, perché nel 2020 ricorre il 75° ...

Serie A femminile - i risultati della 12ª Giornata : batticuore Milan - tris Inter : Serie A femminile, i risultati della 12ª giornata: il Milan vince all’ultimo minuto, la Fiorentina esagera contro la Florentia Con il posticipo tra Milan e Roma si è chiusa la 12ª giornata di Serie A femminile, la prima del girone di ritorno. Le ragazze di Maurizio Ganz hanno superato all’ultimo minuto la Roma con un gol di Thorvaldsdòttir. Domenica invece la Juve ha superato l’Empoli con un gol di Girelli e Cernoia. Nel ...

Giornata della Memoria - Liliana Segre al Teatro degli Arcimboldi di Milano. FOTO : La senatrice a vita ha parlato ai duemila ragazzi presenti al Teatro milanese. All'evento, organizzato dall'associazione "Figli della Shoah", anche la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina in rappresentanza del Miur. LA FOTOGALLERY

Giornata della Memoria - Liliana Segre incontra gli studenti a Milano : “Siamo noi la sua scorta” : Un incontro ricco e significativo quello tra Liliana Segre e gli studenti delle scuole di Milano avvenuto questa mattina al Teatro degli Arcimboldi in occasione della Giornata della Memoria che si terrà il 27 gennaio. Un lungo applauso ha accolto l'arrivo della senatrice a vita: "Siamo noi la sua scorta", le parole degli studenti.Continua a leggere

Volley - i migliori italiani della 16ma Giornata di Superlega. Lanza : solo conferme - Sbertoli regista perfetto : Ancora buone notizie per Gianlorenzo Blengini e lo staff azzurro al termine della sedicesima giornata di Superlega di Volley. Tanti gli atleti nel giro della Nazionale protagonisti nei rispettivi club con prove di sostanza e non sono solo i centrali, sempre presenti in dosi massicce nella nostra classifica, a convincere. Questi i migliori italiani della 16ma giornata di campionato. I migliori italiani della 16ma giornata DI SUPERLEGA ANDREA ...

La diciannovesima giornata della Serie A 2019-2020 si dimostra particolarmente foriera di soddisfazioni per i...