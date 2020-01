Gioca al win for life, vince ma non si accorge di nulla, cosa fa il proprietario della ricevitoria (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Una vicenda incredibile con un lieto fine. Anche se ai più può sembrare strano che una persona giochi e poi si dimentichi di averlo fatto o si dimentichi di controllare, è accaduto nella realtà. Forse perché l’uomo era un abitudinario e, dopo tanti anni di gioco non credeva più neanche lui stesso che prima o poi avrebbe vinto. In ogni caso questo pensionato di Lucca ha Giocato indovinando tutti i numeri. Ma poi non ha controllato. L’uomo ha vinto centomila euro subito e quattromila euro al mese per i prossimi venti anni. Dopo aver accertato la vincita la Sisal ha contattato la ricevitoria il cui proprietario è stato in grado di identificare il vincitore perché era un signore che Giocava ogni settimana sempre nella stessa ricevitoria e sempre gli stessi numeri. Il proprietario della ricevitoria ha raccontato: “Da anni Gioca sempre gli stessi ... baritalianews

