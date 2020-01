Gerry Scotti, chi è la compagna Gabriella Perino: età, vita privata, foto (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Gerry Scotti, chi è la compagna Gabriella Perino: età, vita privata, foto della donna che dal 2004 affianca il conduttore di Chi vuol essere milionario. Gabriella Perino è dal 2004 la nuova fiamma di Gerry Scotti. Dopo il divorzio con l’ex moglie Patrizia Grosso il famoso conduttore televisivo si è avvicinato ad una vecchia amica … L'articolo Gerry Scotti, chi è la compagna Gabriella Perino: età, vita privata, foto è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

QuiMediaset_it : 15 domande, 4 aiuti, 1 milione di euro in palio Siete pronti per la prima puntata di #ChiVuolEssereMilionario? In p… - pierpierj : RT @juventina____: Ieri era in tendenza #Bonolis per una battuta del caiser sulla Juve Avete mai visto Ezio Greggio parlare come fa il ??di… - pazzipergerry : RT @AcutiSilvana: GERRYyyyyyyy TUTTA TUA STASERaaaaa @Gerry_Scotti #chivuoleesseremilionario -