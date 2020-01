Georgiano morto al cpr di Gradisca, la denuncia di Riccardo Magi: «Rischiamo un nuovo caso Cucchi» (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Quello avvenuto all’interno del Centri di Permanenza per il Rimpatrio di Gradisca assume sempre più le fattezze di un omicidio più che di una colluttazione finita tragicamente male. La morte di Vakhtang Enukidze sconvolge e scandalizza: a chiedere giustizia anche il deputato dei Radicali Riccardo Magi. Georgiano morto al cpr di Gradisca, la denuncia di Riccardo Magi: «Rischiamo un nuovo caso Cucchi» LEGGI ANCHE> Croazia: la polizia fa fuoco sui migranti in fuga. Uno è in pericolo di vita Alle voci delle diverse associazioni contro i Cpr si unisce anche quella di Riccardo Magi. Il deputato ha infatti chiesto giustizia e chiarezza sulle circostanze che hanno portato alla morte di Vakhtang Enukidze, Georgiano 38enne morto lo scorso 18 gennaio all’interno del cpr di Gradisca. «morto dopo essere stato riportato nel Centro, al termine di una notte d’agonia. Si rischia un ... giornalettismo

