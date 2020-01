Gazzetta: la “schizofrenia partenopea da coppe” è la malattia del Napoli (Di mercoledì 22 gennaio 2020) La definisce “schizofrenia partenopea da coppe” Maurizio Nicita sulla Gazzetta dello Sport, la strana attitudine del Napoli di imporsi nelle gare secche e di deludere invece in campionato. Nulla che riguardi gli ambiti tecnico-statistici, pura psicologia Quella che consente a una squadra che ha perso 5 partite su 10 in casa in A, di trasformarsi in Champions e Coppa Italia: 4 vittorie e un pari (col Salisburgo nella notte dell’ammutinamento…). Una spiegazione? Non è facile trovarla se non ricordando che quando va sotto il Napoli raramente trova la forza di rimontare. Ma nonostante la serata di giubilo e l’aria di festa che si è tornata a respirare ieri sera al San Paolo nulla è certo Il Napoli resta una squadra malata L'articolo Gazzetta: la “schizofrenia partenopea da coppe” è la malattia del Napoli ilNapolista. ilnapolista

