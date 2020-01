Gaffe di Toninelli: sbaglia il nome del candidato in Emilia Romagna (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Ennesima Gaffe per l’ex ministro delle infrastrutture e dei trasporti durante il Governo Conte I, Danilo Toninelli, durante gli ultimi giorni di campagna elettorale che gli sta facendo attraversare l’Emilia Romagna. In vista delle prossime elezioni regionali, fissate per domenica 26 Gennaio 2020, l’ex ministro si lascia sfuggire un lapsus che non è passato inosservato e sbaglia nome del candidato. Emilia Romagna, la Gaffe di Toninelli Durante il tour elettorale a Reggio Emilia, a pochi giorni dall’apertura delle urne per le elezioni in Emilia Romagna, Toninelli ha commentato: “Sono veramente felice di essere insieme al nostro candidato presidente Daniele Zanichelli“. Dimentico, forse, del fatto che il nome del candidato del Movimento 5 Stelle si chiama Simone Benini. Zanichelli, in realtà, è un deputato che era presente all’evento e il cui nome ... notizie

