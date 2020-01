Fuga da Libra: in 8 mesi 8 aziende hanno dato forfait a Facebook (Di mercoledì 22 gennaio 2020) (Photo credit should read FABRICE COFFRINI/AFP/Getty Images) Il progetto Libra, la criptovaluta di Facebook annunciata lo scorso giugno, perde un altro sostenitore. Anche il colosso della telefonia Vodafone ha deciso di sfilarsi dalla compagine della Libra Association, il consorzio di aziende che hanno sottoscritto l’impegno a gestire e supportare economicamente i piani del colosso dei social network nel mondo delle monete elettroniche. Con quest’ultimo ritiro, l’ottavo in pochi mesi, ormai quasi un terzo delle 28 società che avevano inizialmente firmato l’accordo con Facebook per il lancio di Libra ha deciso di abbandonare l’impresa. Praticamente un’azienda al mese. A differenza della società che l’hanno preceduta, però, preoccupate soprattutto delle crescenti opposizioni delle istituzioni bancarie e delle autorità internazionali allo stablecoin di Facebook, Vodafone ha scelto di ... wired

Fuga Libra Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Fuga Libra