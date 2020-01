Francia e Spagna otterranno flessibilità? (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Spagna e Francia hanno avuto in dote negli ultimi anni dalla Commissione europea la possibilità di usufruire di ampi e generosi pacchetti di flessibilità sui conti pubblici, di alimentare i rispettivi deficit di bilancio e di sfruttarli per poter ottenere differenziali positivi di crescita. Una prospettiva molto diversa da quella con cui convive l’Italia, per cui anche l’ascesa del governo Conte II non è coincisa con un adeguamento strutturale del duro approccio comunitario da cui l’esecutivo giallorosso sperava di svincolarsi in nome del maggiore afflato europeista. Non è arrivato il “superdeficit”, non è arrivato alcun margine di flessibilità sui conti pubblici, solo una conferma sulla carta del deficit reale conseguito lo scorso anno (2,2% del Pil) senza possibilità di operare quegli importanti adattamenti sul fronte degli investimenti di cui il Paese ... it.insideover

