Francesca Cipriani si sfila il costume e rimane a seno libero: web in fiamme [FOTO] (Di mercoledì 22 gennaio 2020) “Pronta per il bagno di cultura di questa sera! La Pupa e il Secchione (E Viceversa) 21:30, Italia1 con Paolo Ruffini”, così ha esordito Francesca Cipriani sul suo profilo Instagram, pubblicando una FOTO davvero bollente. L’ironia di certo non le manca, ma neanche le curve mozzafiato, che in questo scatto sfoggia senza freni (e già questo è sempre un buon motivo per guardare il programma, no?). La Cipriani, immersa nell’acqua cristallina di una spiaggia lontana, appare meravigliosamente in forma. Senza un filo di trucco sul viso, con i capelli bagnati per un effetto super sexy, Francesca gioca con la sua nudità infiammando il web. Eccola dopo essersi sfilata il costume intero e aver liberato il seno abbondante, contenuto appena nelle mani. Come una divinità dell’eros e del mare, Francesca toglie davvero il fiato a tutti i suoi fan: “Sei ... velvetgossip

