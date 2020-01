Forza e Coraggio, nuovo rinforzo per mister Liccardi (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Classe 2000, Caruso è un esterno d’attacco di piede sinistro e arriva dal Casoria, compagine che milita nel girone A di Eccellenza campana. La duttilità è una delle sue qualità ed infatti il giovane millennial può agire anche da mezzala o da trequartista. Predilige saltare l’uomo e venire a giocare in mezzo alle linee di centrocampo e difesa mettendo così in difficoltà gli avversari. Ha anche il vizio del gol, cosa che per un calciatore di estro e fantasia come lui è di fondamentale importanza. La firma con la società del presidente Santamaria è arrivata nel pomeriggio al termine di un lungo corteggiamento durante il quale il D.s. Magliulo, fautore dell’operazione, ha dovuto anche battere la concorrenza di diverse squadre partecipanti al girone A di Promozione campana e di qualcuna appartenente al girone di Eccellenza molisano. Caruso è già a ... anteprima24

