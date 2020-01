Formula 1, presentato il nuovo circuito di Miami: diverse le proteste (Di mercoledì 22 gennaio 2020) La presentazione del nuovo circuito di Miami non è stata priva di proteste. Gli organizzatori sperano in un via libera della Commissione della Contea”. Miami (STATI UNITI) – E’ stato presentato il nuovo circuito di Miami. La struttura, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe nascere presso l’Hard Rock Stadium ma, a differenza del progetto iniziale, non attraverserebbe strade pubbliche ma solo private. Una decisione presa per rispettare le richieste dei cittadini che in passato hanno manifestato il loro dissenso per questo progetto. L’altra grande novità riguarda l’orario. Non si correrà durante le ore scolastiche per evitare inquinamento e disturbi acustici per i più piccoli. Questo dovrebbe riguardare solo le prove libere o al massimo le qualifiche. Le proteste non mancano Il progetto è stato presentato anche se ancora deve avere il ... newsmondo

