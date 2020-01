Firenze, “crepe negli edifici vicino ai lavori dell’A1. Sentiamo il cemento che scricchiola”. Autostrade: “Verifiche per dimostrare correlazione” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) “Le assicuro che sentire la notte il cemento armato che scricchiola non è piacevole. È per questo che ho deciso di parlare perché quello che è successo a me non accadesse agli altri”. La signora Serena Sgatti abita assieme al marito Lapo Liguori in un condominio alle porte di Firenze, all’Antella, frazione del comune di Bagno a Ripoli. Da due anni nel suo appartamento e nell’edificio stanno comparendo crepe. In particolare da quest’estate, tanto che presto lei, altri condomini e famiglie di una casa più in basso sulla collina dovranno fare dei lavori strutturali urgenti perché come spiega il loro tecnico, l’ingegnere Marco Nardi, “la fessurazione sta dimostrando un dinamismo preoccupante”. Ovvero le crepe si allargano e aumentano troppo velocemente. Gli immobili si trovano a ridosso dei lavori per la costruzione di una galleria artificiale prevista nel progetto della ... ilfattoquotidiano

