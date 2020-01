Firenze: colpito da malore in auto? No, ubriaco. Multa, sequestro e ritiro patente (Di giovedì 23 gennaio 2020) Si sono preoccupati di soccorrerlo, gli agenti della polizia municipale: perchè sembrava colpito da un malore in auto. Invece era ubriaco. Per questo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza grave. Conseguenze: sequestro dell'auto e ritiro immediato della patente firenzepost

Firenze colpito Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Firenze colpito