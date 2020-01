Firenze, adesca e pesta trans: preso rapinatore seriale senegalese (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Federico Garau Almeno quattro le vittime dello straniero, le uniche che al momento hanno trovato il coraggio di denunciare: gli inquirenti sono certi che possano essere molti di più Prendeva di mira transessuali che si prostituivano, spesso clandestini, in modo da avere delle vittime perfette in quanto impossibilitate a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine ed a denunciare per evitare ulteriori approfondimenti nei loro confronti: ecco perchè il responsabile, un senegalese di 22 anni, si trova ora recluso dietro le sbarre del carcere di Firenze. Tutto è rimasto nell'ombra, fino a quando uno dei trans non ha deciso di segnalare ciò che gli era accaduto, consentendo alle autorità di far scattare le indagini, partite da Roma e conclusesi a Firenze con il fermo dell'africano dopo numerosi appostamenti. L'arresto, come riferito dalla stampa locale, si è svolto durante la ... ilgiornale

