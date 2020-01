Fiorentina: Sottil rinnova il contratto fino al 2024. «Voglio affermarmi in viola» (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Proveniente dal vivaio viola, Sottil ha rinnovato fino al 2024, con opzione anche per il 2025. L'operazione è stata fortemente voluta dal presidente della società, Rocco Commisso firenzepost

