Fiorentina, Pradè: «Felici per Sottil, rinnovo fortemente voluto» (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Fiorentina, le parole del direttore sportivo Pradè in merito al rinnovo del giovane Sottil fino al 2025 rinnovo ufficiale quello di Sottil che rimarrà legato alla Fiorentina fino al 2025. In conferenza stampa è intervenuto il direttore sportivo Pradè, ecco le sue parole. «Felici è la parola giusta. Riccardo è un calciatore forte, ha sposato la Fiorentina. E’ un rinnovo fortemente voluto dal presidente. Il rinnovo è fino al 2024 con opzione per il 2025. Sarà, quindi, un legame lungo. Riccardo è un altro prodotto della famiglia viola. Ha caratteristiche simili a Joquin. La cosa bella di questi ragazzi è il loro senso di appartenenza. E’ un motivo di orgoglio per noi». GIOVANI – «Lavoriamo per valorizzare il nostro prodotto, ma le strade del calcio sono particolari. La nostra voglia è far giocare Riccardo. Il suo contratto dimostra che vogliamo intraprendere un percorso lungo con ... calcionews24

Fiorentinanews : Pedullà: 'Pradè bluffa sul mercato viola. Se Sottil non gioca, cosa lo tieni a fare in squadra?' #Fiorentina… - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ?? #Fiorentina - #Prade annuncia il rinnovo di #Sottil ?? #CMITmercato - Fantacalcio : Calciomercato Fiorentina, Pradè: 'Due obiettivi, un difensore ed un centrocampista' -