Filippine | eruzione vulcano Taal | 580mila bimbi senza scuola

Mentre l'attività del vulcano Taal prosegue, Save the Children, l'Organizzazione internazionale che da 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro, lancia l'allarme sul protrarsi dell'emergenza che potrebbe impedire a centinaia di migliaia di persone di tornare a casa per mesi. Il governo delle Filippine stima che, nel peggiore dei casi, la popolazione potrebbe non essere in grado di ritornare a casa per un massimo di sette mesi, anche se questa previsione potrebbe peggiorare. Nelle ultime due settimane, secondo i dati del Governo, almeno 580.000 alunni provenienti da più di 1.000 scuole hanno perso le lezioni a causa della caduta di lapilli e cenere nelle province intorno al vulcano e perché alcune delle loro scuole – circa 300 – sono state utilizzate come centri di evacuazione. "Siamo preoccupati perché migliaia di bambini ...

