FIFA 20: la corposa patch migliora la reattività dei dribbling e molto altro (Di mercoledì 22 gennaio 2020) EA Sports ha pubblicato un significativo aggiornamento del peso di 2,8 GB per FIFA 20 che affronta un paio di problemi presenti nel gioco: il dribbling ed il tiro. Il "Title Update 10", ora disponibile su PlayStation 4 e Xbox One, aumenta la reattività del dribbling quando non si usano modificatori o mosse di abilità per i giocatori che hanno una media di 80 o superiore tra gli attributi di dribbling, agilità ed equilibrio.L'idea è che l'efficacia di questo miglioramento si ridimensionerà in base alla valutazione media, con il minimo miglioramento percepito a 80 e il massimo miglioramento percepito a 99. Il risultato è che i dribbling dovrebbero sentirsi molto reattivi dopo la patch.Parlando di tiri, la patch aumenta l'efficacia dei tiri facili effettuati all'interno dell'area da 13,7 metri o più vicini al bersaglio. Questi tiri hanno maggiori probabilità di entrare in porta senza ... eurogamer

FIFA corposa Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : FIFA corposa