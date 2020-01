Fiamme in capannone consorzio agrario: non si registrano feriti (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Roma – Incendio questa notte, intorno alla mezzanotte, in un capannone di un consorzio agrario in Strada doganale 85, a Passoscuro, sul litorale nord di Roma. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Non risultano esserci persone ferite o intossicate. Al vaglio le cause del rogo, anche se la pista piu’ battuta al momento sembrerebbe essere quella del corto circuito. La struttura risulta essere gravemente danneggiata ma agibile. L'articolo Fiamme in capannone consorzio agrario: non si registrano feriti proviene da RomaDailyNews. romadailynews

