Festival di Sanremo 2020, svelate le canzoni per la serata delle cover: ecco tutti i duetti (Di mercoledì 22 gennaio 2020) È stata svelata la lista delle cover scelte dai 24 Big in gara al Festival di Sanremo per la serata speciale del 6 febbraio. Un evento pensato per celebrare i 70 anni della kermesse musicale. Quindi ogni Campione interpreterà un brano che ha segnato la storia di Sanremo. Le canzoni saranno votate dai musicisti e dai coristi componenti l’Orchestra del Festival. La media tra le percentuali di voto ottenute dagli artisti durante la terza serata e quelle ottenute dagli inediti nelle serate precedenti, determinerà una nuova classifica nella sezione Campioni. Per ora solo sei Big canteranno da soli (Anastasio, Pelù, Angi, Diodato, Gabbani, Bugo e Morgan), anche se la produzione Rai specifica che si potrebbero aggiungere per loro ospiti last minute. Gettonatissima Mia Martini che sarà interpretata sia da Giordana Angi (“La nevicata del 56”) che da Achille Lauro, in duetto con Annalisa (“Gli ... ilfattoquotidiano

